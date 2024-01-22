Арсенал заинтересовался звездным форвардом Порту, который стоит 75 миллионов евро

"Арсенал" нацелился на подписание нападающего "Порту" Эванилсона.

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Английскому клубу нужно будет заплатить за трансфер форварда около 75 миллионов евро. Но многие в "Арсенале" считают, что 24-летний игрок стоит этих денег.

В этом сезоне Эванилсон сыграл за "Порту" 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал 5 ассистов.