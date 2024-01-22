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Арсенал заинтересовался звездным форвардом Порту, который стоит 75 миллионов евро

Англия
Обновлено

Английский клуб хочет осуществить трансфер Эванилсона

Арсенал заинтересовался звездным форвардом Порту, который стоит 75 миллионов евро

transfermarkt

Новина українською

"Арсенал" нацелился на подписание нападающего "Порту" Эванилсона.

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Английскому клубу нужно будет заплатить за трансфер форварда около 75 миллионов евро. Но многие в "Арсенале" считают, что 24-летний игрок стоит этих денег.

В этом сезоне Эванилсон сыграл за "Порту" 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал 5 ассистов.

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Источник:
football transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
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