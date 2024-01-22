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Арсенал заинтересовался звездным форвардом Порту, который стоит 75 миллионов евро
Английский клуб хочет осуществить трансфер Эванилсона
transfermarkt
"Арсенал" нацелился на подписание нападающего "Порту" Эванилсона.
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Английскому клубу нужно будет заплатить за трансфер форварда около 75 миллионов евро. Но многие в "Арсенале" считают, что 24-летний игрок стоит этих денег.
В этом сезоне Эванилсон сыграл за "Порту" 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:football transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
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