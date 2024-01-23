Челси – Мидлсбро. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию второго матча полуфинала Кубка Лиги

Лондонский "Челси" дошел до полуфинала Кубка Английской Лиги и им неплохо так повезло при жеребьевке, ведь они выпали на "Мидлсбро", команду из Чемпионшипа. Как оказалось, повезло только на бумаге, ведь свое преимущество нужно доказывать на поле, с чем у "синих" в первом матче на "Риверсайде" возникли проблемы.

После первой игры они проигрывают со счетом 1:0 и теперь у ребят Почеттино есть второй матч в родных стенах, они могут все исправить, но смогут ли это сделать?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 23 января.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Мидлсбро" Смотреть трансляцию

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