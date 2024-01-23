Бавария улучшила свое предложение Ньюкаслу, чтобы подписать их основного защитника

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенская "Бавария" улучшила свое предложение "Ньюкаслу", чтобы подписать их защитника Кирана Триппьера.

Гиганты Бундеслиги уже имеют устную договоренность с игроком, а теперь работают над соглашением с клубом.

Киран Триппьер является основным игроком "Ньюкасла". Контракт 33-летнего игрока с английским клубом рассчитан до июня 2025 года.