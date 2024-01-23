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Бавария улучшила свое предложение Ньюкаслу, чтобы подписать их основного защитника
Гиганты Бундеслиги хотят осуществить трансфер Кирана Триппьера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенская "Бавария" улучшила свое предложение "Ньюкаслу", чтобы подписать их защитника Кирана Триппьера.
Гиганты Бундеслиги уже имеют устную договоренность с игроком, а теперь работают над соглашением с клубом.
Киран Триппьер является основным игроком "Ньюкасла". Контракт 33-летнего игрока с английским клубом рассчитан до июня 2025 года.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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