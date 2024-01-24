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В Манчестер Сити интересуются четырьмя игроками Жироны. Среди них Довбик и Цыганков
Спортивный директор Сити, посетил матч Жироны с Севильей
Girona
Чики Бегиристайн, спортивный директор "Манчестер Сити", посетил матч "Жироны" с "Севильей" (5:1), сообщает Crónica Global.
По информации источника, основной целью приезда было понаблюдать за нападающим Артемом Довбыком, оформившим в матче хет-трик, и полузащитником Виктором Цыганковым, отметившимся по итогу встречи голом.
Также спортивный директор "Сити" интересовался Савио Морейройрой и Яном Коуту.
Помимо "Сити", в игроках "Жироны" заинтересована "Барселона". Каталонский клуб следит сразу за пятью игроками испанской команды.
"Жирона" входит в состав эмиратского спортивного холдинга City Football Group, поэтому последнее слово будет оставаться за "Манчестер Сити".
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