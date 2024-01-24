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Два топ-клуба Премьер-лиги заинтересовались хавбеком Баварии
Йозуа Киммих может покинуть Баварию
Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались полузащитником "Баварии" Йозуа Киммихом.
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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" хотят осуществить трансфер 28-летнего игрока. Йозуа имеет действующий контракт с мюнхенским клубом до июня 2025 года.
Киммих в этом сезоне Бундеслиги забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 13 матчах.
Читайте такжеНьюкасл отклонил новое предложение Баварии по трансферу защитника
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Источник:cf bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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