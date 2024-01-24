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Два топ-клуба Премьер-лиги заинтересовались хавбеком Баварии

Англия
Обновлено

Йозуа Киммих может покинуть Баварию

Два топ-клуба Премьер-лиги заинтересовались хавбеком Баварии

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Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались полузащитником "Баварии" Йозуа Киммихом.

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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" хотят осуществить трансфер 28-летнего игрока. Йозуа имеет действующий контракт с мюнхенским клубом до июня 2025 года.

Киммих в этом сезоне Бундеслиги забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 13 матчах.

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Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Манчестер Сити Йозуа Киммих
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Источник:
cf bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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