Челси – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Уже в рамках 1/16 финала Кубка Англии жребий подарил нам топовое противостояние, несмотря на то, что в турнире остается немало команд из низших лиг. Два дня назад "Челси" вышел в финал Кубка Лиги, теперь у них новая задача и куда более тяжелый соперник.

Почеттино делает ставку именно на кубки, учитывая плачевное положение команды в лиге. Но и там все еще можно исправить. Вот только для прохода дальше нужно обыгрывать крепких бирмингемцев, которые последние 2 недели отдыхали и перезаряжали батарейки перед второй половиной сезона. Кто же окажется сильнее и пройдет дальше?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 26 января.

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