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Челси – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Сможет ли Унаи Эмери выиграть на "Стэмфорд Бридж" второй раз подряд?

Челси – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Уже в рамках 1/16 финала Кубка Англии жребий подарил нам топовое противостояние, несмотря на то, что в турнире остается немало команд из низших лиг. Два дня назад "Челси" вышел в финал Кубка Лиги, теперь у них новая задача и куда более тяжелый соперник.

Почеттино делает ставку именно на кубки, учитывая плачевное положение команды в лиге. Но и там все еще можно исправить. Вот только для прохода дальше нужно обыгрывать крепких бирмингемцев, которые последние 2 недели отдыхали и перезаряжали батарейки перед второй половиной сезона. Кто же окажется сильнее и пройдет дальше?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 26 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Челси" — "Астон Вилла"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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