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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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В этом сезоне "Манчестер Сити" уже играл с "Тоттенхэмом", правда матч проходил на стадионе "горожан". Тогда мы увидели топ-матч, завершившийся вничью 3:3. Вряд ли нейтральные болельщики будут против того, чтобы подобный счет повторился.

Если сегодня коллективы действительно сыграют вничью, то нас будет ждать второй раунд и переигровка в Манчестере. Возможно, победитель определится уже здесь и сейчас, посмотрим.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 26 января.

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Кубок Англии. 1/16 финала.

26 января. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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