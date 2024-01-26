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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Ожидаем очередное шоу в исполнении Кевина Де Брюйне
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне "Манчестер Сити" уже играл с "Тоттенхэмом", правда матч проходил на стадионе "горожан". Тогда мы увидели топ-матч, завершившийся вничью 3:3. Вряд ли нейтральные болельщики будут против того, чтобы подобный счет повторился.
Если сегодня коллективы действительно сыграют вничью, то нас будет ждать второй раунд и переигровка в Манчестере. Возможно, победитель определится уже здесь и сейчас, посмотрим.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 26 января.
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Кубок Англии. 1/16 финала.
26 января. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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