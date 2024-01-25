Серхио Агуэро не удивлен интересом Барселоны к хавбеку Ньюкасла

Бывший игрок "Барселоны" Серхио Агуэро говорит, что он не удивлен связью полузащитника Бруно Гимараэса с каталонским грандом.

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"Это не неожиданность, учитывая его великолепную игру в этом сезоне. Бруно очень хорошо работает в "Ньюкасле". Сегодня существует большой спрос на хороших игроков".

Гимараэс в этом сезоне Премьер-Лиги забил 1 гол и отдал 1 ассист в 20 матчах.