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Серхио Агуэро не удивлен интересом Барселоны к хавбеку Ньюкасла

Англия
Обновлено

Серхио Агуэро рассказал о Бруно Гимараэсе

Серхио Агуэро не удивлен интересом Барселоны к хавбеку Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Барселоны" Серхио Агуэро говорит, что он не удивлен связью полузащитника Бруно Гимараэса с каталонским грандом.

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"Это не неожиданность, учитывая его великолепную игру в этом сезоне. Бруно очень хорошо работает в "Ньюкасле". Сегодня существует большой спрос на хороших игроков".

Гимараэс в этом сезоне Премьер-Лиги забил 1 гол и отдал 1 ассист в 20 матчах.

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Серхио Агуэро Барселона Ньюкасл Бруно Гимараэс
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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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