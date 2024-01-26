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Тренер Ньюкасла Эдди Хау уверен в том, что основной защитник сорок останется в клубе
Эдди Гау рассказал о Киране Триппьера
transfermarkt
Тренер "Ньюкасла" Эдди Хау уверен в том, что защитник Киран Триппьер останется в своем клубе.
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"Мы уверены, что Киран останется в "Ньюкасле". Он никогда не просил об уходе и не ставил под сомнение свое будущее. Триппьер всегда был преданным делу. Он профессионал".
Киран является основным игроком "Ньюкасла". Контракт 33-летнего игрока с английским клубом рассчитан до июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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