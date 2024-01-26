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Почеттино - об игре Брои: Я всегда сравниваю его с Харри Кейном

Англия
Обновлено

Тренер Челси рассказал о 22-летнем форварде

Почеттино - об игре Брои: Я всегда сравниваю его с Харри Кейном

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Маурисио Почеттино оценил игру нападающего "Челси" Арманды Брои.

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"У него огромный потенциал, он может стать великолепным форвардом. Я всегда сравниваю его с Харри Кейном".

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"Мы начали видеть его настоящий потенциал", - добавил Почеттино.

Армандо в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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