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Почеттино - об игре Брои: Я всегда сравниваю его с Харри Кейном
Тренер Челси рассказал о 22-летнем форварде
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Маурисио Почеттино оценил игру нападающего "Челси" Арманды Брои.
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"У него огромный потенциал, он может стать великолепным форвардом. Я всегда сравниваю его с Харри Кейном".
"Мы начали видеть его настоящий потенциал", - добавил Почеттино.
Армандо в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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