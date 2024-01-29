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Артета - об уходе из Арсенала: Это фейковые новости, я такого не говорил

Англия

Главный тренер Арсенала не собирается покидать свою должность

Артета - об уходе из Арсенала: Это фейковые новости, я такого не говорил

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СМИ активно начали распространять слухи об уходе Микеля Артеты из "Арсенала", поэтому главный тренер прокомментировал эту ситуацию.

"Это фейковые новости. Я не знаю, откуда они взялись. Это абсолютная неправда, я такого не говорил".

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"Я очень расстроен этими новостями. Я не могу в это поверить", - добавил Микель.

Сейчас "Арсенал" занимает третью позицию в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет 43 балла по итогам 21 тура.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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