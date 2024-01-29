Артета - об уходе из Арсенала: Это фейковые новости, я такого не говорил

СМИ активно начали распространять слухи об уходе Микеля Артеты из "Арсенала", поэтому главный тренер прокомментировал эту ситуацию.

"Это фейковые новости. Я не знаю, откуда они взялись. Это абсолютная неправда, я такого не говорил".

"Я очень расстроен этими новостями. Я не могу в это поверить", - добавил Микель.

Сейчас "Арсенал" занимает третью позицию в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет 43 балла по итогам 21 тура.