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Артета - об уходе из Арсенала: Это фейковые новости, я такого не говорил
Главный тренер Арсенала не собирается покидать свою должность
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СМИ активно начали распространять слухи об уходе Микеля Артеты из "Арсенала", поэтому главный тренер прокомментировал эту ситуацию.
"Это фейковые новости. Я не знаю, откуда они взялись. Это абсолютная неправда, я такого не говорил".
"Я очень расстроен этими новостями. Я не могу в это поверить", - добавил Микель.
Сейчас "Арсенал" занимает третью позицию в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет 43 балла по итогам 21 тура.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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