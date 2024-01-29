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Два клуба Премьер-Лиги хотят подписать Армандо Брою
Переговоры продолжаются
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Фулхэм" и "Вулверхэмптон" хотят осуществить трансфер нападающего "Челси" Армандо Бройи.
Обе команды ведут переговоры с "синими". Клубы пытаются убедить "Челси" снизить цену за игрока сборной Албании.
"Фулхэм" и "Вулверхэмптон" готовы заплатить около 35 миллионов фунтов стерлингов, но "синие" хотят получить 50 миллионов.
Армандо Броя сыграл в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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