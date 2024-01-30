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Тоттенхэм – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Лондонское дерби с явным фаворитом

Тоттенхэм – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В августе "Брентфорд" и "Тоттенхэм" разыграли между собой результативную ничью 2:2. Тогда команда Томаса Франка действительно показала достойный футбол. На нечто подобное они рассчитывают и на этот раз.

Анге Постекоглу вместе с командой проходит непростой период, впрочем ситуация с травмами наконец нормализуется, а вместе с тем должны нормализоваться и результаты команды. Что же мы увидим на этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 31 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Брентфорд"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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