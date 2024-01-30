Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Лондонское дерби с явным фаворитом
Getty Images / Global Images Ukraine
В августе "Брентфорд" и "Тоттенхэм" разыграли между собой результативную ничью 2:2. Тогда команда Томаса Франка действительно показала достойный футбол. На нечто подобное они рассчитывают и на этот раз.
Анге Постекоглу вместе с командой проходит непростой период, впрочем ситуация с травмами наконец нормализуется, а вместе с тем должны нормализоваться и результаты команды. Что же мы увидим на этот раз?
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 31 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Первая победа на сборах. Динамо Шовковского разгромило Пахтакор Шацких
- "От вас ничего не скроешь". Шацких признался, что его дочь встречается с игроком Динамо
- Гвардиола: Если Барселона мне позвонит - я поеду туда. Это мой клуб
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО