Тоттенхэм – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В августе "Брентфорд" и "Тоттенхэм" разыграли между собой результативную ничью 2:2. Тогда команда Томаса Франка действительно показала достойный футбол. На нечто подобное они рассчитывают и на этот раз.

Анге Постекоглу вместе с командой проходит непростой период, впрочем ситуация с травмами наконец нормализуется, а вместе с тем должны нормализоваться и результаты команды. Что же мы увидим на этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 31 января.

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