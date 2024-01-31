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Тоттенхэм – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Сможет ли Айвен Тоуни создать проблемы команде Постекоглу?
Getty Images / Global Images Ukraine
Для многих болельщиков этот матч станет противостоянием двух атакующих новичков своих команд. Вот только если Тимо Вернер действительно только присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды из "Лейпцига", то Айвен Тоуни уже давно в "Брентфорде", но не мог играть в этом сезоне из-за долгоиграющей дисквалификации.
В первом матче после своего возвращения он уже забил гол прямым ударом со штрафного. Увидим ли мы продолжение шоу от нападающего "пчел"?
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 31 января.
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Английская Премьер-лига. 22 тур.
31 января. 21:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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