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Тоттенхэм – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Сможет ли Айвен Тоуни создать проблемы команде Постекоглу?

Тоттенхэм – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Для многих болельщиков этот матч станет противостоянием двух атакующих новичков своих команд. Вот только если Тимо Вернер действительно только присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды из "Лейпцига", то Айвен Тоуни уже давно в "Брентфорде", но не мог играть в этом сезоне из-за долгоиграющей дисквалификации.

В первом матче после своего возвращения он уже забил гол прямым ударом со штрафного. Увидим ли мы продолжение шоу от нападающего "пчел"?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 31 января.

Английская Премьер-лига. 22 тур.

31 января. 21:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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