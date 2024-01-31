Тоттенхэм – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Для многих болельщиков этот матч станет противостоянием двух атакующих новичков своих команд. Вот только если Тимо Вернер действительно только присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды из "Лейпцига", то Айвен Тоуни уже давно в "Брентфорде", но не мог играть в этом сезоне из-за долгоиграющей дисквалификации.

В первом матче после своего возвращения он уже забил гол прямым ударом со штрафного. Увидим ли мы продолжение шоу от нападающего "пчел"?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 31 января.

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Английская Премьер-лига. 22 тур.

31 января. 21:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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