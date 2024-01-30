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Официально: Вингер Борнмута присоединился к клубу Чемпионшипа

Англия

Соглашение действует до июня 2024 года

Официально: Вингер Борнмута присоединился к клубу Чемпионшипа

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Вингер Дэвид Брукс присоединился к "Саутгемптону".

Заключенный договор аренды футболиста рассчитан до конца этого сезона.

"Мы не очень хотели отдавать игрока в аренду, поскольку Дэвид очень много значит для нас всех в клубе. Но именно поэтому он присоединился к "Саутгемптону", потому что мы уважаем его желание и с нетерпением ждем его возвращения", - сказал генеральный директор "Борнмута" Блейк

Дэвид Брукс присоединился к английскому клубу из "Шеффилд Юнайтед" в 2018 году. А в этом сезоне за "Борнмут" сыграл 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Саутгемптон Борнмут Дэвид Брукс
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Источник:
Southampton
Опубликовал: Екатерина Власова
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