Официально: Вингер Борнмута присоединился к клубу Чемпионшипа

Вингер Дэвид Брукс присоединился к "Саутгемптону".

Заключенный договор аренды футболиста рассчитан до конца этого сезона.

"Мы не очень хотели отдавать игрока в аренду, поскольку Дэвид очень много значит для нас всех в клубе. Но именно поэтому он присоединился к "Саутгемптону", потому что мы уважаем его желание и с нетерпением ждем его возвращения", - сказал генеральный директор "Борнмута" Блейк