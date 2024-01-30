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Официально: Вингер Борнмута присоединился к клубу Чемпионшипа
Соглашение действует до июня 2024 года
twitter.com/FabrizioRomano
Вингер Дэвид Брукс присоединился к "Саутгемптону".
Заключенный договор аренды футболиста рассчитан до конца этого сезона.
"Мы не очень хотели отдавать игрока в аренду, поскольку Дэвид очень много значит для нас всех в клубе. Но именно поэтому он присоединился к "Саутгемптону", потому что мы уважаем его желание и с нетерпением ждем его возвращения", - сказал генеральный директор "Борнмута" Блейк
Дэвид Брукс присоединился к английскому клубу из "Шеффилд Юнайтед" в 2018 году. А в этом сезоне за "Борнмут" сыграл 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
South coast switch ↔️#SaintsFC has completed the loan signing of @DRBrooks15 from #AFCB:— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 30, 2024
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