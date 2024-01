Официально: Вингер Борнмута присоединился к клубу Чемпионшипа

Вингер Дэвид Брукс присоединился к "Саутгемптону".

Заключенный договор аренды футболиста рассчитан до конца этого сезона.

Дэвид Брукс присоединился к английскому клубу из "Шеффилд Юнайтед" в 2018 году. А в этом сезоне за "Борнмут" сыграл 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

South coast switch ↔️#SaintsFC has completed the loan signing of @DRBrooks15 from #AFCB: