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Нуньес - первый как минимум за 20 лет игрок, который 4 раза попал в каркас в матче АПЛ
Дарвин 4 раза попал в каркас ворот в игре с Челси
Фото: twitter.com/LFC
Дарвин Нуньес 4 раза попал в каркас ворот в игре с "Челси".
Форвард "Ливерпуля" стал первым как минимум за 20 лет (такую статистику начали собирать с сезона-2003/04) игроком, который четыре раза пробил в каркас ворот в рамках одного матча АПЛ.
При этом Нуньес не забил ни одного гола в игре с "Челси" и не реализовал пенальти в первом тайме (попал в штангу).
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Источник:Opta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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