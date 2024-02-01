Нуньес - первый как минимум за 20 лет игрок, который 4 раза попал в каркас в матче АПЛ

Дарвин Нуньес 4 раза попал в каркас ворот в игре с "Челси".

Форвард "Ливерпуля" стал первым как минимум за 20 лет (такую статистику начали собирать с сезона-2003/04) игроком, который четыре раза пробил в каркас ворот в рамках одного матча АПЛ.

При этом Нуньес не забил ни одного гола в игре с "Челси" и не реализовал пенальти в первом тайме (попал в штангу).