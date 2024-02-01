Хейбьерг принял решение относительно своего будущего в Тоттенхэме

Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг опроверг слухи о том, что он покинет свой клуб в зимнем трансферном окне.

"Я остаюсь. Я точно чувствую, что "Тоттенхэм" будет бороться за какой-то трофей", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

Пьер-Эмиль Хейбьерг за "шпор" сыграл 24 матча и не отметился никакими результативными действиями.