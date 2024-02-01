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Хейбьерг принял решение относительно своего будущего в Тоттенхэме

Англия

Полузащитник высказался о своем клубе

Хейбьерг принял решение относительно своего будущего в Тоттенхэме

Фото: Getty Images

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Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг опроверг слухи о том, что он покинет свой клуб в зимнем трансферном окне.

"Я остаюсь. Я точно чувствую, что "Тоттенхэм" будет бороться за какой-то трофей", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

Пьер-Эмиль Хейбьерг за "шпор" сыграл 24 матча и не отметился никакими результативными действиями.

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Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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