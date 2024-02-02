Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета - о январских трансферах: Поверьте, я люблю своих игроков, они - лучшие
Главный тренер Арсенала ответил на вопросы о январских трансферах
Getty Images/Global Images Ukraine
Главного тренера "Арсенала" Микеля Артету спросили, почему клуб не подписал ни одного игрока в январском трансферном окне. На это он ответил.
"Поверьте, я люблю своих игроков. Я думаю положительно, это лучший вариант. Мы собираемся забивать голы и быть на вершине. Наши игроки - лучшие".
Напомним, что в воскресенье, 4 февраля, состоится матч "Арсенал" - "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги. Начало - в 18:30 по киевскому времени.
Читайте такжеАртета: Приятно было наблюдать, как Смит-Роу играл в футбол
Популярное сейчас
- Динамо: Военнообязанные футболисты, а также часть других работников нашего клуба забронированы от мобилизации
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
- Ди Мария - о Гарначо: На его месте я бы не стал праздновать в стиле Роналду
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО