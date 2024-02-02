Артета - о январских трансферах: Поверьте, я люблю своих игроков, они - лучшие

Главного тренера "Арсенала" Микеля Артету спросили, почему клуб не подписал ни одного игрока в январском трансферном окне. На это он ответил.

"Поверьте, я люблю своих игроков. Я думаю положительно, это лучший вариант. Мы собираемся забивать голы и быть на вершине. Наши игроки - лучшие".

Напомним, что в воскресенье, 4 февраля, состоится матч "Арсенал" - "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги. Начало - в 18:30 по киевскому времени.

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