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Официально: Пабло Форнальс присоединился к Реал Бетису

Англия
Обновлено

Испанский клуб подписал 27-летнего хавбека

Официально: Пабло Форнальс присоединился к Реал Бетису

realbetis

Новина українською

Полузащитник Пабло Форнальс присоединился к "Реал Бетису" из "Вест Хэма".

Игрок подписал контракт до июня 2029 года.

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Пабло присоединился к "Вест Хэму" в 2019 году из "Вильярреала" за 28 миллионов евро.

Форнальс за всю свою карьеру сыграл 362 официальных матча в высших Лигах, в которых забил 39 голов и отдал 41 результативную передачу. А также он провел 6 матчей за сборную Испании.

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Источник:
Real Betis
Опубликовал: Екатерина Власова
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