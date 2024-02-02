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Официально: Пабло Форнальс присоединился к Реал Бетису
Испанский клуб подписал 27-летнего хавбека
realbetis
Полузащитник Пабло Форнальс присоединился к "Реал Бетису" из "Вест Хэма".
Игрок подписал контракт до июня 2029 года.
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Пабло присоединился к "Вест Хэму" в 2019 году из "Вильярреала" за 28 миллионов евро.
Форнальс за всю свою карьеру сыграл 362 официальных матча в высших Лигах, в которых забил 39 голов и отдал 41 результативную передачу. А также он провел 6 матчей за сборную Испании.
???? OFFICIAL | #RealBetis and @WestHam reach an agreement for the transfer of Pablo Fornals ????????— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 2, 2024
Welcome, @PabloFornals! ????✅
➡️https://t.co/qZWg0gG9vH.. pic.twitter.com/U4pDxqI853
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