  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда

Англия

Аудиомнение #246

Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Читайте такжеМихаил Мудрик ответил на хейт болельщика: Сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов?

Отсутствие Салаха позволило "Арсеналу" наконец-то сыграть в свой футбол против "Ливерпуля", а вот отсутствие Винисиуса неожиданно помогло мадридскому… "Реалу", не "Атлетико". Правильно ли Лунин занимал позицию на выходах в матче с "матрасниками"? Что происходит с "Челси" и Мудриком в частности? Были ли шансы у "Ювентуса" в поединке с "Интером"? Ответы на все вопросы – внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:28 – Дерби Мадрида;

12:08 – "Ливерпуль" против лондонских команд;

27:33 – Дерби Италии;

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Официально: Капитан Ноттингем Форест присоединился к турецкому клубу
yellow-arrow
Челси пока не планирует увольнять Почеттино с должности главного тренера - Тelegraph
yellow-arrow
Легенда Ливерпуля: Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?
Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Челси (Лондон) Ливерпуль Александр Зинченко Андрей Лунин Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Аудио Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости