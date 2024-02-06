Защитник МЮ Лисандро Мартинес пропустит значительную часть сезона

"МЮ" подтвердил информацию о том, что Лисандро Мартинес выбыл надолго.

В заявлении "Манчестер Юнайтед" сказано, что защитник действительно травмировал боковую связку колена и пропустит минимум 8 недель.

Аргентинец получил повреждение в матче против "Вест Хэма" (3:0) в АПЛ.