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Тьяго Алькантара получил новую травму через 5 минут после выхода на поле
Страшный сон для испанца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" снова останется без полузащитника Тьяго Алькантары.
В матче с "Арсеналом" 32-летний испанец вернулся на поле после 281 отсутствия и получил новую мышечную травму уже через пять минут после выхода из скамейки запасных. Сроки возвращения Тьяго станут известны после более детального осмотра.
Контракт Алькантары с "красными" истекает летом 2024 года.
Следующий поединок "Ливерпуля" состоится завтра, 10 февраля. Команда сыграет на "Энфилде" против "Бернли". Начало – в 17:00.
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