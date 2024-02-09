Тьяго Алькантара получил новую травму через 5 минут после выхода на поле

"Ливерпуль" снова останется без полузащитника Тьяго Алькантары.

В матче с "Арсеналом" 32-летний испанец вернулся на поле после 281 отсутствия и получил новую мышечную травму уже через пять минут после выхода из скамейки запасных. Сроки возвращения Тьяго станут известны после более детального осмотра.

Контракт Алькантары с "красными" истекает летом 2024 года.

Следующий поединок "Ливерпуля" состоится завтра, 10 февраля. Команда сыграет на "Энфилде" против "Бернли". Начало – в 17:00.