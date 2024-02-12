Почеттино рассказал, почему выбрал Силву в стартовый состав на матч против Кристал Пэлес

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, почему выбрал Тьяго Силву в стартовый состав на матч против "Кристал Пэлес".

"Это не было очень трудным решением - вернуть Силву в основу. Несколько дней назад мы внесли изменения, чтобы дать ему немного отдохнуть. Правильное решение - играть с Тьяго и Акселем".

Напомним, что матч "Челси" - "Кристал Пэлас" состоится сегодня, 12 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.