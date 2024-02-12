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Почеттино рассказал, почему выбрал Силву в стартовый состав на матч против Кристал Пэлес
Тренер Челси высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, почему выбрал Тьяго Силву в стартовый состав на матч против "Кристал Пэлес".
"Это не было очень трудным решением - вернуть Силву в основу. Несколько дней назад мы внесли изменения, чтобы дать ему немного отдохнуть. Правильное решение - играть с Тьяго и Акселем".
Напомним, что матч "Челси" - "Кристал Пэлас" состоится сегодня, 12 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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