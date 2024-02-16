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Тоттенхэм – Вулверхэмтпон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Если не чемпионство, то по крайней мере топ-4

Тоттенхэм – Вулверхэмтпон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наверное, подопечные Анге Постекоглу не думают о чемпионстве, впрочем они точно должны три иметь в голове четвертое место, главными претендентами на которое они являются. Потерять четвертое место в этом сезоне для "шпор" будет настоящей трагедией.

Чтобы подобного не произошло, нужно побеждать, особенно в матчах против такого нестабильного соперника, как нынешний "Вулверхэмптон".

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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