Тоттенхэм – Вулверхэмтпон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наверное, подопечные Анге Постекоглу не думают о чемпионстве, впрочем они точно должны три иметь в голове четвертое место, главными претендентами на которое они являются. Потерять четвертое место в этом сезоне для "шпор" будет настоящей трагедией.

Чтобы подобного не произошло, нужно побеждать, особенно в матчах против такого нестабильного соперника, как нынешний "Вулверхэмптон".

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.

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