  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. О'Нил – о победе над "Тоттенхэмом": Мы были близки к идеалу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

О'Нил – о победе над "Тоттенхэмом": Мы были близки к идеалу

Англия
Обновлено

Волки празднуют

О'Нил – о победе над "Тоттенхэмом": Мы были близки к идеалу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил поделился эмоциями после выездной победы над "Тоттенхэмом" (1:2).

Довольно близко [к идеалу]. Досадный промах для гола, похожий на тот, что мы пропустили на последней минуте против "Манчестер Юнайтед", но это, пожалуй, единственный минус, который я могу найти. Мы были близки к идеалу. Я горжусь группой. Это сложный турнир, и я думаю, что мы заслужили победу.

То, как мы забили гол, не было похоже на то, как мы его забили. Мы делали больше, чем просто контратаковали, и когда мы владели мячом, мы создали им много проблем и продолжали терять моменты. Я был немного разочарован, что мы не были более клиничными, но мы продолжали идти вперед и продолжали угрожать. Жоао был очень спокойным, хорошо подключился к мячу и принес нам победу.

Для нас было очень важно повести в счете 1:0, а второй тайм был просто фантастическим. Мы работали над тем, чтобы Педро вошел сзади справа, а затем отдал очень хороший пас на Жоао.

"Волки" размещаются на 11-м месте АПЛ. Следующую игру проведут 25-го февраля против "Шеффилд Юнайтед".

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Почеттино отбирает очки у Пепа. Манчестер Сити - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бернарду Силва: Челси - команда с высоким качеством
yellow-arrow
Лутон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Вулверхэмптон Гари О'Нил
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости