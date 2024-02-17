Менеджер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил поделился эмоциями после выездной победы над "Тоттенхэмом" (1:2).

Довольно близко [к идеалу]. Досадный промах для гола, похожий на тот, что мы пропустили на последней минуте против "Манчестер Юнайтед", но это, пожалуй, единственный минус, который я могу найти. Мы были близки к идеалу. Я горжусь группой. Это сложный турнир, и я думаю, что мы заслужили победу.

То, как мы забили гол, не было похоже на то, как мы его забили. Мы делали больше, чем просто контратаковали, и когда мы владели мячом, мы создали им много проблем и продолжали терять моменты. Я был немного разочарован, что мы не были более клиничными, но мы продолжали идти вперед и продолжали угрожать. Жоао был очень спокойным, хорошо подключился к мячу и принес нам победу.

Для нас было очень важно повести в счете 1:0, а второй тайм был просто фантастическим. Мы работали над тем, чтобы Педро вошел сзади справа, а затем отдал очень хороший пас на Жоао.