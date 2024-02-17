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О'Нил – о победе над "Тоттенхэмом": Мы были близки к идеалу
Волки празднуют
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил поделился эмоциями после выездной победы над "Тоттенхэмом" (1:2).
Довольно близко [к идеалу]. Досадный промах для гола, похожий на тот, что мы пропустили на последней минуте против "Манчестер Юнайтед", но это, пожалуй, единственный минус, который я могу найти. Мы были близки к идеалу. Я горжусь группой. Это сложный турнир, и я думаю, что мы заслужили победу.
То, как мы забили гол, не было похоже на то, как мы его забили. Мы делали больше, чем просто контратаковали, и когда мы владели мячом, мы создали им много проблем и продолжали терять моменты. Я был немного разочарован, что мы не были более клиничными, но мы продолжали идти вперед и продолжали угрожать. Жоао был очень спокойным, хорошо подключился к мячу и принес нам победу.
Для нас было очень важно повести в счете 1:0, а второй тайм был просто фантастическим. Мы работали над тем, чтобы Педро вошел сзади справа, а затем отдал очень хороший пас на Жоао.
"Волки" размещаются на 11-м месте АПЛ. Следующую игру проведут 25-го февраля против "Шеффилд Юнайтед".
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