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Арсенал обновил свой рекорд посещаемости матча женской Суперлиги
Продали все билеты
Фото: Arsenal Women
Лондонский "Арсенал" установил новый рекорд посещаемости женской Суперлиги Англии. Клуб сумел продать 60 160 билетов на игру "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". Лондонцы сообщили, что продали все билеты для матча женского чемпионата на стадионе "Эмирейтс" впервые в истории.
Предыдущий рекорд принадлежал тоже "Арсеналу". В декабре прошлого года игру с "Челси" смотрело 59 042 человека.
В этом сезоне канониры сыграют еще два матча лиги на стадионе "Эмирейтс". 3-го марта здесь состоится дерби с "Тоттенхэмом", а 21-го апреля - матч с "Лестером".
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