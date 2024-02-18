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Арсенал обновил свой рекорд посещаемости матча женской Суперлиги

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Продали все билеты

Арсенал обновил свой рекорд посещаемости матча женской Суперлиги

Фото: Arsenal Women

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Лондонский "Арсенал" установил новый рекорд посещаемости женской Суперлиги Англии. Клуб сумел продать 60 160 билетов на игру "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". Лондонцы сообщили, что продали все билеты для матча женского чемпионата на стадионе "Эмирейтс" впервые в истории.

Предыдущий рекорд принадлежал тоже "Арсеналу". В декабре прошлого года игру с "Челси" смотрело 59 042 человека.

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В этом сезоне канониры сыграют еще два матча лиги на стадионе "Эмирейтс". 3-го марта здесь состоится дерби с "Тоттенхэмом", а 21-го апреля - матч с "Лестером".

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Арсенал (Лондон) женский футбол
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Источник:
Arsenal Women
Опубликовал: Виктор Иванчук
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