  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. “Сыграл дисциплинированно”. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

“Сыграл дисциплинированно”. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас

Англия

Неплохой матч от украинского защитника 

“Сыграл дисциплинированно”. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виталий Миколенко провел свой двадцатый матч в АПЛ 2023/24. “Эвертон” украинца поделил очки с “Кристал Пэлас” (1:1).

Читайте такжеАПЛ. Эвертон – Кристал Пэлас 1:1. Ничья, которая никому не пошла на пользу

Украинский фулбек выиграл четыре из пяти дуэлей в воздухе, отдал три острых передачи, процент точности пасов – 77% (46/60).

Обозреватель Liverpool Echo Крис Бисли поставил Миколенко семь баллов.

“Дисциплинированно сыграл на левом фланге, хорошо действовал в обороне, и подключился к атаке, когда это было возможно”, – написал Бисли.

Статистические порталы сгенерировали Миколенко положительные баллы – 7.1 от SofaScore и 6.9 от Whoscored.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон – Кристал Пэлас 1:1. Ничья, которая никому не пошла на пользу
yellow-arrow
Манчестер Сити – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Атлетик – Жирона, Эвертон – Пэлас. АУДИО трансляция матчей с участием Довбика, Цыганкова и Миколенко
Наши за границей Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Борис Сорокин
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости