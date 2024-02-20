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Салах получил рецидив травмы и пропустит следующий матч против Лутона
Неудачный отрезок для египтянина
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Justin Setterfield
Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах получил рецидив травмы бедра.
Согласно информации Kora Plus в социальной сети X (ранее - Twitter), из-за повреждения 31-летний форвард не сможет принять участие в матче 26-го тура английской Премьер-лиги против "Лутона".
Напомним, в поединке против "Брентфорда" (4:1) травмы также получили Диогу Жота и Кертис Джонс.
Помимо этих трёх игроков, в лазарете "мерсисайдцев" по-прежнему находятся Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Доминик Собослаи, Стефан Байчетич и Жоэль Матип.
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