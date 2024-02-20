  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Салах получил рецидив травмы и пропустит следующий матч против Лутона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салах получил рецидив травмы и пропустит следующий матч против Лутона

Англия

Неудачный отрезок для египтянина

Салах получил рецидив травмы и пропустит следующий матч против Лутона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Justin Setterfield

Новина українською

Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах получил рецидив травмы бедра.

Согласно информации Kora Plus в социальной сети X (ранее - Twitter), из-за повреждения 31-летний форвард не сможет принять участие в матче 26-го тура английской Премьер-лиги против "Лутона".

Напомним, в поединке против "Брентфорда" (4:1) травмы также получили Диогу Жота и Кертис Джонс.

Помимо этих трёх игроков, в лазарете "мерсисайдцев" по-прежнему находятся Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Доминик Собослаи, Стефан Байчетич и Жоэль Матип.

По теме
yellow-arrow
Тренер Эвертона Шон Дайч: В первом тайме нас не было на поле
yellow-arrow
Азар: Ман Сити и Ливерпуль сильнее Челси. Тоттенхэм? Нет
yellow-arrow
Команда Миколенко покидает зону вылета. Эвертон - Кристал Пэлас 1:1. Видео голов и обзор матча
АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Лутон Таун
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kora Plus
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости