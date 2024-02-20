Салах получил рецидив травмы и пропустит следующий матч против Лутона

Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах получил рецидив травмы бедра.

Согласно информации Kora Plus в социальной сети X (ранее - Twitter), из-за повреждения 31-летний форвард не сможет принять участие в матче 26-го тура английской Премьер-лиги против "Лутона".

Напомним, в поединке против "Брентфорда" (4:1) травмы также получили Диогу Жота и Кертис Джонс.

Помимо этих трёх игроков, в лазарете "мерсисайдцев" по-прежнему находятся Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Доминик Собослаи, Стефан Байчетич и Жоэль Матип.