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Колвилл - о финале Кубка Лиги: Мы еще можем завоевывать трофеи

Англия

Игрок высказался о финальном матче

Колвилл - о финале Кубка Лиги: Мы еще можем завоевывать трофеи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Челси" Леви Колвилл заявил, что его команда настроена на победу в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля".

"Мы хотим показать, что можем еще завоевывать трофеи для клуба. Это именно то, ради чего мы едем туда".

Напомним, что матч финала Кубка Лиги "Челси" - "Ливерпуль" состоится 25 февраля. Начало - в 17:00.

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Челси (Лондон) Ливерпуль Леви Колвилл
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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