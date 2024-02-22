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Вулверхэмптон установил цену на своего звездного вингера

Англия
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Педру Нету летом может покинуть свой клуб

Вулверхэмптон установил цену на своего звездного вингера

Wolverhampton Wanderers on X

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Вингером "Вулверхэмптона" Педру Нету заинтересовалось несколько клубов АПЛ, в частности "Арсенал" и "Ливерпуль".

Этим летом английский клуб хочет получить около 80 миллионов фунтов за 23-летнего игрока.

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Ожидается, что Нету покинет "волков" в конце этого сезона, поскольку только в таком случае клуб соблюдет правила финансового фэйр-плей (FFP).

Педру в текущем сезоне АПЛ сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 9 ассистов.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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