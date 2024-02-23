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Защитник Саутгемптона привлек внимание топ-клубов Премьер-лиги
Кайл Уокер-Питерс может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Саутгемптона" Кайл Уокер-Питерс заинтересовал несколько клубов Премьер-Лиги.
По информации издания The Athletic, 26-летнего игрока стремятся подписать такие клубы как: "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
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Кайл уже выступал за "шпор", но в 2020 году присоединился к "Саутгемптону" за 8 миллионов евро.
Уокер-Питерс в этом сезоне Чемпионшипа сыграл 33 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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