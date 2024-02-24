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Арсенал – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура чемпионата Англии

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Арсенал – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура чемпионата Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол организует комментарий поединка 26-го тура чемпионата Англии между лондонским "Арсеналом" и "Ньюкасл Юнайтед".

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Третья команда первенства, которая борется за золотые медали АПЛ, принимает у себя дома на "Эмирейтс"… середняка чемпионата? В текущем сезоне "джорди" немного утратили свои позиции, тем не менее, команда Эдди Хау все еще остается крепким орешком. Выйдет ли на поле украинский футболист Александр Зинченко? Сможет ли "Ньюкасл" отобрать очки у "Арсенала"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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