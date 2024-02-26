Защитник Ливерпуля Брэдли: Постараемся выиграть для Клоппа всё, что возможно

Защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли высказал своё восхищение и благодарность наставнику команды Юргену Клоппу.

"Он - особенный тренер. Мне просто нужно ценить каждую минуту, проведенную с ним, потому что, очевидно, летом он уходит. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом с ним сейчас, а затем попытаться выиграть для него все, что возможно", - цитирует североирландца официальный сайт "красных".