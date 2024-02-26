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Защитник Ливерпуля Брэдли: Постараемся выиграть для Клоппа всё, что возможно

Англия

Хороший настрой от молодого латераля

Защитник Ливерпуля Брэдли: Постараемся выиграть для Клоппа всё, что возможно

Belfast Telegraph

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Защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли высказал своё восхищение и благодарность наставнику команды Юргену Клоппу.

"Он - особенный тренер. Мне просто нужно ценить каждую минуту, проведенную с ним, потому что, очевидно, летом он уходит. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом с ним сейчас, а затем попытаться выиграть для него все, что возможно", - цитирует североирландца официальный сайт "красных".

Напомним, 25 февраля, "мерсисайдцы" завоевали Кубок английской лиги, обыграв в финале "Челси" благодаря голу Вирджила Ван Дейка на последних минутах.

На счету 20-летнего Брэдли 10 матчей за "Ливерпуль" в нынешнем сезоне, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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