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Защитник Ливерпуля Брэдли: Постараемся выиграть для Клоппа всё, что возможно
Хороший настрой от молодого латераля
Belfast Telegraph
Защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли высказал своё восхищение и благодарность наставнику команды Юргену Клоппу.
"Он - особенный тренер. Мне просто нужно ценить каждую минуту, проведенную с ним, потому что, очевидно, летом он уходит. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом с ним сейчас, а затем попытаться выиграть для него все, что возможно", - цитирует североирландца официальный сайт "красных".
Напомним, 25 февраля, "мерсисайдцы" завоевали Кубок английской лиги, обыграв в финале "Челси" благодаря голу Вирджила Ван Дейка на последних минутах.
На счету 20-летнего Брэдли 10 матчей за "Ливерпуль" в нынешнем сезоне, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами.
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