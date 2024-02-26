"Я бы не доверил ему наполнить свою ванну". Экс-нападающий Астон Виллы вновь прошёлся по Мудрику

Бывший нападающий "Астон Виллы", а ныне футбольный эксперт Габриэль Агбонлахор резко высказался об украинском полузащитнике лондонского "Челси" Михаила Мудрика после финала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" (0:1).

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"Я бы не доверил Мудрику наполнить свою ванну", — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

Это уже стало третье по счёту публичное колкое замечание от Агбонлахора в адрес Мудрика за последние три месяца. Ранее он уже призывал руководство "Челси" продать украинца вместо Конора Галлахера, а также обвинял Михаила в отсутствии футбольного интеллекта.

В нынешнем сезоне на счету вингера 4 гола и 3 ассиста в 26 матчах за "пенсионеров" во всех турнирах.