  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Я бы не доверил ему наполнить свою ванну". Экс-нападающий Астон Виллы вновь прошёлся по Мудрику
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я бы не доверил ему наполнить свою ванну". Экс-нападающий Астон Виллы вновь прошёлся по Мудрику

Англия
Обновлено

Невзлюбил так невзлюбил

"Я бы не доверил ему наполнить свою ванну". Экс-нападающий Астон Виллы вновь прошёлся по Мудрику

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Астон Виллы", а ныне футбольный эксперт Габриэль Агбонлахор резко высказался об украинском полузащитнике лондонского "Челси" Михаила Мудрика после финала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" (0:1).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я бы не доверил Мудрику наполнить свою ванну", — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

Это уже стало третье по счёту публичное колкое замечание от Агбонлахора в адрес Мудрика за последние три месяца. Ранее он уже призывал руководство "Челси" продать украинца вместо Конора Галлахера, а также обвинял Михаила в отсутствии футбольного интеллекта.

В нынешнем сезоне на счету вингера 4 гола и 3 ассиста в 26 матчах за "пенсионеров" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Реал может перенести матч последнего тура Ла Лиги из-за концерта Тейлор Свифт
yellow-arrow
Гранды Саудовской Аравии намерены подписать Де Брюйне - игрок хочет завершить карьеру в МС в 35 лет
yellow-arrow
Топ-матч в УПЛ, Яремчук против Реала и дерби Манчестера. Расписание футбола на 26 февраля – 3 марта
Челси (Лондон) Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talkSport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости