Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Буквально несколько дней назад "Ливерпуль" выиграл Кубок Английской Лиги, а теперь нужно продолжать борьбу в Кубке Англии. Молодые ребята Клоппа могут снова всех удивить. Почему молодые? Потому что у команды сейчас огромное количество травм основных игроков и спасают команду футболисты из молодежки.

Смогут ли школьники одолеть команду из Чемпионшипа? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 28 февраля.

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