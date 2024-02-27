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Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия
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Клопп требует продолжения банкета

Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Буквально несколько дней назад "Ливерпуль" выиграл Кубок Английской Лиги, а теперь нужно продолжать борьбу в Кубке Англии. Молодые ребята Клоппа могут снова всех удивить. Почему молодые? Потому что у команды сейчас огромное количество травм основных игроков и спасают команду футболисты из молодежки.

Смогут ли школьники одолеть команду из Чемпионшипа? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 28 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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