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Тен Хаг верит в своих игроков: Им нужно время
Я доверяю своим игрокам (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", выразил доверие своим игрокам.
"Я привел Кобби Мейну, и все ставили под сомнение это решение. Сейчас... те же самые люди говорят, что он должен ехать в сборную Англии. Гарначо, то же самое. "Что делает тренер? Что делает персонал?". То же самое. Им нужно время..."
"Я доверяю своим игрокам", - добавил тен Хаг.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 28 февраля сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало - в 21:45.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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