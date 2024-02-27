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Тен Хаг верит в своих игроков: Им нужно время

Англия

Я доверяю своим игрокам (с)

Тен Хаг верит в своих игроков: Им нужно время

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", выразил доверие своим игрокам.

"Я привел Кобби Мейну, и все ставили под сомнение это решение. Сейчас... те же самые люди говорят, что он должен ехать в сборную Англии. Гарначо, то же самое. "Что делает тренер? Что делает персонал?". То же самое. Им нужно время..."

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"Я доверяю своим игрокам", - добавил тен Хаг.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 28 февраля сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало - в 21:45.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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