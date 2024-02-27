Тен Хаг верит в своих игроков: Им нужно время

Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", выразил доверие своим игрокам.

"Я привел Кобби Мейну, и все ставили под сомнение это решение. Сейчас... те же самые люди говорят, что он должен ехать в сборную Англии. Гарначо, то же самое. "Что делает тренер? Что делает персонал?". То же самое. Им нужно время..."