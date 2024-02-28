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Кубок Англии. Вулверхэмптон – Брайтон 1:0. Волки в четвертьфинале

Англия
Обновлено

Марио Лемина – автор единственного забитого мяча

Кубок Англии. Вулверхэмптон – Брайтон 1:0. Волки в четвертьфинале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 28 февраля, состоялся матч "Вулверхэмптон" - "Брайтон" в рамках пятого круга Кубка Англии (1:0).

Первый тайм сразу начался с гола, который забили на 2-й минуте подопечные Гари О'Нила. Автором является Марио Лемина. В течение 45 минут "Брайтон" пытался сравнять счет и на 26-й минуте "чайки" имели шанс забить, впрочем мяч после хорошего удара пролетел мимо ворот.

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После перерыва счет оставался 1:0 в пользу "волков". Подопечные Роберто Де Дзерби с первых секунд начали давить на соперников и делали все возможное, чтобы спасти этот матч, впрочем ничего сделать с соперником им так и не удалось. Финальный свисток - 1:0.

По результатам жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии, "Вулверхэмптон" далее сыграет против "Ковентри Сити". Точная дата матча пока неизвестна.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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