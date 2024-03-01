  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Райс - лучший игрок, Постекоглу - лучший тренер. Стали известны имена обладателей награды London Football Awards
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райс - лучший игрок, Постекоглу - лучший тренер. Стали известны имена обладателей награды London Football Awards

Англия

Во внимание брались только представители команд столицы Англии

Райс - лучший игрок, Постекоглу - лучший тренер. Стали известны имена обладателей награды London Football Awards

Фото: пресслужби ФК "Арсенал"

Новина українською

В четверг вечером состоялась церемония вручения наград London Football Awards, сообщает Inews.

По её итогам полузащитник "Арсенала" Деклан Райс назван лучшим игроком года в английской Премьер-лиги в Лондоне, в то время как наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу был удостоен звания "тренера года".

Среди других обладателей наград стоит отметить хавбека "Челси" Коула Палмера, который стал лучшим молодым игроком Лондона, а также голкипера "шпор" Гульельмо Викарио, опередившего всех своих коллег по амплуа в столичных клубах.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Источник: Эвертон готов предложить новый контракт Деле Алли
yellow-arrow
Каррагер: МЮ нечего ловить, пока Пеп Гвардиола находится у руля Сити
yellow-arrow
Мак Аллистер - о фразе Месси с ЧМ-2022: Мы с Салахом весь день говорим Ван Дейку: "Чего смотришь, придурок?"
Лондон Анге Постекоглу Деклан Райс Гульельмо Викарио Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
inews
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости