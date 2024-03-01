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Райс - лучший игрок, Постекоглу - лучший тренер. Стали известны имена обладателей награды London Football Awards
Во внимание брались только представители команд столицы Англии
Фото: пресслужби ФК "Арсенал"
В четверг вечером состоялась церемония вручения наград London Football Awards, сообщает Inews.
По её итогам полузащитник "Арсенала" Деклан Райс назван лучшим игроком года в английской Премьер-лиги в Лондоне, в то время как наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу был удостоен звания "тренера года".
Среди других обладателей наград стоит отметить хавбека "Челси" Коула Палмера, который стал лучшим молодым игроком Лондона, а также голкипера "шпор" Гульельмо Викарио, опередившего всех своих коллег по амплуа в столичных клубах.
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