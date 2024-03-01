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Вингер Манчестер Сити не сыграет в ближайшем матче команды

Англия
Обновлено

Вингер пропустит поединок против МЮ

Вингер Манчестер Сити не сыграет в ближайшем матче команды

Фото: Aston Villa / Автор: неизвестен

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Гвардиола сообщил, что левый вингер Джек Грилиш пропустит ближайший матч команды против "МЮ".

"Грилиш не будет готов играть в эти выходные. Он пропустит поединок. Когда он вернется, я не знаю".

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 марта. Начало - в 17:30 по киевскому времени.

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Манчестер Сити Джек Грилиш Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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