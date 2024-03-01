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Вингер Манчестер Сити не сыграет в ближайшем матче команды
Вингер пропустит поединок против МЮ
Фото: Aston Villa / Автор: неизвестен
Наставник "Манчестер Сити" Гвардиола сообщил, что левый вингер Джек Грилиш пропустит ближайший матч команды против "МЮ".
"Грилиш не будет готов играть в эти выходные. Он пропустит поединок. Когда он вернется, я не знаю".
Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 марта. Начало - в 17:30 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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