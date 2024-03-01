Гвардиола - об игре против МЮ: По моему опыту, в таких матчах надо быть более спокойным и расслабленным

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити" прокомментировал предстоящий матч против "МЮ".

"По моему опыту, в таких играх надо быть более спокойным, расслабленным, не говорить о многих вещах, а сосредоточиться на тактике и на том, что нужно сделать, чтобы победить, а не на эмоциях - потому, что эмоции будут, без сомнения".