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Гвардиола - об игре против МЮ: По моему опыту, в таких матчах надо быть более спокойным и расслабленным
Наставник Ман Сити выступил на предматчевой пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити" прокомментировал предстоящий матч против "МЮ".
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"По моему опыту, в таких играх надо быть более спокойным, расслабленным, не говорить о многих вещах, а сосредоточиться на тактике и на том, что нужно сделать, чтобы победить, а не на эмоциях - потому, что эмоции будут, без сомнения".
"Поэтому мы расслабляемся и готовимся к игре как можно лучше", - добавил Гвардиола.
Напомним, что поединок "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 марта.
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