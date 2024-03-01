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Гвардиола - об игре против МЮ: По моему опыту, в таких матчах надо быть более спокойным и расслабленным

Англия
Обновлено

Наставник Ман Сити выступил на предматчевой пресс-конференции

Гвардиола - об игре против МЮ: По моему опыту, в таких матчах надо быть более спокойным и расслабленным

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити" прокомментировал предстоящий матч против "МЮ".

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"По моему опыту, в таких играх надо быть более спокойным, расслабленным, не говорить о многих вещах, а сосредоточиться на тактике и на том, что нужно сделать, чтобы победить, а не на эмоциях - потому, что эмоции будут, без сомнения".

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"Поэтому мы расслабляемся и готовимся к игре как можно лучше", - добавил Гвардиола.

Напомним, что поединок "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 марта.

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Источник:
breakingnews
Опубликовал: Екатерина Власова
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