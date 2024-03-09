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Гвардиола: Ливерпулю нужно больше 90 минут, чтобы выиграть игру

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Покритиковал соперника перед игрой

Гвардиола: Ливерпулю нужно больше 90 минут, чтобы выиграть игру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что не хватает "Ливерпуля".

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"Ливерпулю" нужно больше 90 минут, чтобы выиграть игру, иногда больше. Тем временем как "Арсеналу" нужно всего 25 минут, чтобы выиграть матч. Вот почему они здесь", – приводит слова Гвардиоли Manchester Evening News.

Напомним, "Манчестер Сити" отстает от "Ливерпуля" на одно очко в преддверии игры. Матч начнется завтра в 17:45.

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Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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