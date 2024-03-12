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"Никто не ожидал от него такого фантастического гола". В Англии оценили игру Мудрика против Ньюкасла
Украинский вингер забил гол и получил положительные отзывы за свою игру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Именно гол Михаила Мудрика стал для "Челси" победным в непростом матче с "Ньюкаслом" (3:2). Украинский вингер появился на поле на 70-й минуте, и впоследствии выполнил впечатляющий слалом к воротам гостей, забив свой четвертый гол в АПЛ. Британская пресса была впечатлена этой демонстрацию класса от Мудрика.
Несмотря на то, что он провел на поле менее 30 минут, от Evening Standard Мудрик получил восемь баллов – больше только у Коула Палмера.
"Блестяще забил свой гол, продемонстрировав мастерство и хладнокровие в том как обыгрывал игроков "Ньюкасла" и кипера Дубравку. Важный момент для украинца, он был неудержим в контратаках", – пишет обозреватель Дэн Килпатрик.
Football.london было впечатлено еще больше и от автора Боба Винсента Мудрик получил девять баллов, столько же, как и Палмер.
"Демонстрировал свою скорость и яркость после выхода на поле. Мы и раньше знали, что он умеет действовать ярко. Но никто, я подчеркиваю – никто, не ожидал, что будет дальше. Фантастический индивидуальный гол Мудрика дал "Челси" преимущество в два мяча".
CBS Sports пишет, что этот гол будет одним из самых ярких моментов Мудрика в его пока короткой карьере в "Челси". "Приятный гол для болельщиков, которые так часто видели моменты, когда украинец оказывался в тупике".
In a flash. ⚡️#CFC | #CheNew pic.twitter.com/2AjEBro8Y6— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 11, 2024
"Великолепный гол, который подчеркивает взрывчатость таланта Мудрика", – замечает и Guardian.
Джейми Каррагер в студии Sky Sports выразил надежду, что Мудрик на этом останавливаться не будет.
"Я рад, что он забил гол. Ему было трудно, он молодой игрок, он оказался сам в Англии, и ему было непросто. Все было сложнее, чем ожидалось. Рад, что третий гол "Челси" забил именно Мудрик. Рано или поздно ему надо было что-то показать и остается надеяться, что этот гол станет для него только началом", – сказал Каррагер.
От SofaScore Мудрик получил 7.8 баллов, от Whoscored – 7.3.
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