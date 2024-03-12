"Никто не ожидал от него такого фантастического гола". В Англии оценили игру Мудрика против Ньюкасла

Именно гол Михаила Мудрика стал для "Челси" победным в непростом матче с "Ньюкаслом" (3:2). Украинский вингер появился на поле на 70-й минуте, и впоследствии выполнил впечатляющий слалом к воротам гостей, забив свой четвертый гол в АПЛ. Британская пресса была впечатлена этой демонстрацию класса от Мудрика.

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Несмотря на то, что он провел на поле менее 30 минут, от Evening Standard Мудрик получил восемь баллов – больше только у Коула Палмера.

"Блестяще забил свой гол, продемонстрировав мастерство и хладнокровие в том как обыгрывал игроков "Ньюкасла" и кипера Дубравку. Важный момент для украинца, он был неудержим в контратаках", – пишет обозреватель Дэн Килпатрик.

Football.london было впечатлено еще больше и от автора Боба Винсента Мудрик получил девять баллов, столько же, как и Палмер.

"Демонстрировал свою скорость и яркость после выхода на поле. Мы и раньше знали, что он умеет действовать ярко. Но никто, я подчеркиваю – никто, не ожидал, что будет дальше. Фантастический индивидуальный гол Мудрика дал "Челси" преимущество в два мяча".

CBS Sports пишет, что этот гол будет одним из самых ярких моментов Мудрика в его пока короткой карьере в "Челси". "Приятный гол для болельщиков, которые так часто видели моменты, когда украинец оказывался в тупике".

"Великолепный гол, который подчеркивает взрывчатость таланта Мудрика", – замечает и Guardian.

Джейми Каррагер в студии Sky Sports выразил надежду, что Мудрик на этом останавливаться не будет.

"Я рад, что он забил гол. Ему было трудно, он молодой игрок, он оказался сам в Англии, и ему было непросто. Все было сложнее, чем ожидалось. Рад, что третий гол "Челси" забил именно Мудрик. Рано или поздно ему надо было что-то показать и остается надеяться, что этот гол станет для него только началом", – сказал Каррагер.

От SofaScore Мудрик получил 7.8 баллов, от Whoscored – 7.3.