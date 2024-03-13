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Клопп - о Вирджиле ван Дейке: Он очень амбициозен и хочет многого добиться

Англия
Обновлено

Тренер Ливерпуля рассказал о капитане команды

Клопп - о Вирджиле ван Дейке: Он очень амбициозен и хочет многого добиться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о капитане команды Вирджиле ван Дейке.

"Он очень амбициозен и хочет многого достичь в этом клубе. Капитанство ему помогло. Я очень хорошо справился с этой ролью. Вся лидерская группа активизировалась. Они все сделали большие шаги".

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Вирджил в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 26 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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