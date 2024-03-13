Клопп - о Вирджиле ван Дейке: Он очень амбициозен и хочет многого добиться

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о капитане команды Вирджиле ван Дейке.

"Он очень амбициозен и хочет многого достичь в этом клубе. Капитанство ему помогло. Я очень хорошо справился с этой ролью. Вся лидерская группа активизировалась. Они все сделали большие шаги".