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Клопп - о Вирджиле ван Дейке: Он очень амбициозен и хочет многого добиться
Тренер Ливерпуля рассказал о капитане команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о капитане команды Вирджиле ван Дейке.
"Он очень амбициозен и хочет многого достичь в этом клубе. Капитанство ему помогло. Я очень хорошо справился с этой ролью. Вся лидерская группа активизировалась. Они все сделали большие шаги".
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Вирджил в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 26 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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