Салах установил бомбардирский рекорд Ливерпуля

14 марта английский "Ливерпуль" на своем поле разгромил пражскую "Спарту" (6:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, а автором одного из голов стал Мохаммед Салах.

Для египетского форварда это уже 20-й гол за "красных" в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Салах забивает за "мерсисайдцев" 20 или более голов уже седьмой сезон подряд, что является новым рекордом клуба. Самым результативным для нападающего был сезон-2017/18, когда он записал на свой счет 44 мяча.

Как известно, Салах стал игроком "Ливерпуля" летом 2017 года, перейдя из "Ромы" за 42 млн евро. Transfermarkt оценивает его в 65 млн евро.

