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Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Кевина Де Брюйне накануне матча Кубка Англии
Игрок пока не готов играть
Фото: Манчестер Сіті
Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", объявил, что Кевин Де Брюйне не готов к матчу Кубка Англии против "Ньюкасла".
"Де Брюйне не сыграет против "сорок" в субботу, но он чувствует себя хорошо. Я рад, что он сможет восстановиться до конца сезона".
Напомним, что поединок "Манчестер Сити" - "Ньюкасл" состоится завтра, 16 марта. Начало - 19:30.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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