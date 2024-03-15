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Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Кевина Де Брюйне накануне матча Кубка Англии

Англия

Игрок пока не готов играть

Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Кевина Де Брюйне накануне матча Кубка Англии

Фото: Манчестер Сіті

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Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", объявил, что Кевин Де Брюйне не готов к матчу Кубка Англии против "Ньюкасла".

"Де Брюйне не сыграет против "сорок" в субботу, но он чувствует себя хорошо. Я рад, что он сможет восстановиться до конца сезона".

Напомним, что поединок "Манчестер Сити" - "Ньюкасл" состоится завтра, 16 марта. Начало - 19:30.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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