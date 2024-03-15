Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Кевина Де Брюйне накануне матча Кубка Англии

Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", объявил, что Кевин Де Брюйне не готов к матчу Кубка Англии против "Ньюкасла".

"Де Брюйне не сыграет против "сорок" в субботу, но он чувствует себя хорошо. Я рад, что он сможет восстановиться до конца сезона".