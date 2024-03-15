Гвардиола - о Гимараэсе: Он исключительный игрок

Главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола высказался об опорном полузащитнике "Ньюкасла" Бруно Гимараэсе.

"Исключительный игрок; с мячом выдерживает паузу, на стандартах он агрессивен. Сейчас "Ньюкасл" хочет расти, и я уверен, что Бруно является частью их проекта".