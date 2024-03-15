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Гвардиола - о Гимараэсе: Он исключительный игрок
Наставник Ман Сити похвалил игрока Ньюкасла
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола высказался об опорном полузащитнике "Ньюкасла" Бруно Гимараэсе.
"Исключительный игрок; с мячом выдерживает паузу, на стандартах он агрессивен. Сейчас "Ньюкасл" хочет расти, и я уверен, что Бруно является частью их проекта".
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Гимараэс в нынешнем сезоне Премьер-Лиги провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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