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Манчестер Сити собирается подписать опорного полузащитника Ньюкасла. Готовые отдать 115 млн евро

Англия

Под цель попал - Бруно Гимараэс

Манчестер Сити собирается подписать опорного полузащитника Ньюкасла. Готовые отдать 115 млн евро

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" хочет подписать полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса. Об этом сообщает AS.

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По информации издания, "Манчестер Сити" намерен подписать 26-летнего полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса, "горожане" готовые отдать 115 миллионов евро за бразильца. Издание добавляет, что сейчас "сити" проводят обсуждения с ближайшим окружением Бруно по поводу потенциального трансфера.

Напомним, в этом сезоне Гимараэс сыграл в 39 матчах во всех турнирах, где отличился 3 голами и 7 результативными передачами.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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