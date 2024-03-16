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Манчестер Сити собирается подписать опорного полузащитника Ньюкасла. Готовые отдать 115 млн евро
Под цель попал - Бруно Гимараэс
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" хочет подписать полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса. Об этом сообщает AS.
По информации издания, "Манчестер Сити" намерен подписать 26-летнего полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса, "горожане" готовые отдать 115 миллионов евро за бразильца. Издание добавляет, что сейчас "сити" проводят обсуждения с ближайшим окружением Бруно по поводу потенциального трансфера.
Напомним, в этом сезоне Гимараэс сыграл в 39 матчах во всех турнирах, где отличился 3 голами и 7 результативными передачами.
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