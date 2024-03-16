Манчестер Сити собирается подписать опорного полузащитника Ньюкасла. Готовые отдать 115 млн евро

"Манчестер Сити" хочет подписать полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса. Об этом сообщает AS.

По информации издания, "Манчестер Сити" намерен подписать 26-летнего полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса, "горожане" готовые отдать 115 миллионов евро за бразильца. Издание добавляет, что сейчас "сити" проводят обсуждения с ближайшим окружением Бруно по поводу потенциального трансфера.

Напомним, в этом сезоне Гимараэс сыграл в 39 матчах во всех турнирах, где отличился 3 голами и 7 результативными передачами.