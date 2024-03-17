Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 17.03.2024

Кубок Англии, 1/4 финала

17 марта, 17:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

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Дерби между "манкунианцами" и "мерсисайдцами" десятки лет имеет повышенный градус. Правда, в последние годы "Ливерпуль" в очных встречах значительно преобладает над соперником. За последние пять встреч подопечные Клоппа трижды побеждали МЮ с разницей минимум в четыре гола. А положительных результатов для “Ман Юнайтед” вообще мало. Хотя и сегодня все может измениться, ведь это кубковый поединок.

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Новости Манчестер Юнайтед

В последнем матче "манкунианцы" встречались со своей любимой командой в этом сезоне. И пусть “Эвертон” часто может даже грандам навязать борьбу, однако в текущем чемпионате матчи против МЮ команде Миколенко не пошли. "Ман Юнайтед" снова победил ирисок, не пропустив ни одного гола. Однако и с игры "красные дьяволы" не забили: оба взятия ворот были с пенальти.

Это была первая победа МЮ за последние три матча АПЛ. С начала февраля подопечные тен Хага набрали очень неплохой ход, заработав 12 очков в четырех поединках. С таким наследием можно было бы и на зону ЛЧ замахнуться. Однако дальше были два поражения от "Фулхэма" и "Манчестер Сити". И не только по счету, но и по игре. Такие результаты держат "манкунианцев" на шестом месте с восемью очками отрыва от четвертой "Астон Виллы".

Кадры хозяев

Лазарет у МЮ приличный. В настоящее время вне игры находятся Марсьяль, Мартинес, Шоу, Маунт, Маласия и Форсон. Также Магуайр – под вопросом. Хорошо для тен Хага, хоть Хойлунд вернулся. Его очень не хватало команде, а также Ван-Биссака залечил повреждения.

Новости Ливерпуля

В прошлом туре АПЛ "мерсисайдцы" играли против "Манчестер Сити". Это был один из ключевых матчей этого сезона. Подопечные Клоппа выглядели интереснее, но именно им пришлось сравнивать счет. Ничейный результат был на руку “Арсеналу”, ведь он позволил выйти “канонирам” на первую ступеньку. Однако это пока не так критично, ведь у "Ливерпуля" и лондонцев одинаковое количество очков. Сразу же в спину дышит "Сити", у которого на один зачетный пункт меньше.

Но еще и посреди недели "Ливерпуль" играл в Лиге Европы. Ну как играл… Это была тренировочная разминка для команды Клоппа. По состоянию на 14-ю минуту матча против "Спарты" Прага его подопечные вели в счете 4:0. В итоге все завершилось разгромом 6:1. Но что интересно, что “мерсисайдцы” вышли на этот поединок практически основным составом. В том числе впервые с 1 января (именно за клуб) все 90 минут на поле провел Мохаммед Салах.

Кадры гостей

Несмотря на восстановление египтянина, лазарет у "Ливерпуля" все еще переполнен. Не помогут команде сегодня Алиссон, Трент, Жота, Тьяго, Матип, Джонс, Конате и Байчетич. Но Клопп умеет работать со своим “детским садом”, который, очевидно, сегодня получит еще один шанс проявить себя.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпулем

Последние пять встреч хозяев

09.03. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

03.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

28.02. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)

24.02. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2 (АПЛ)

18.02. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

14.03. Ливерпуль – Спарта Прага 6:1 (ЛЕ)

10.03. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

07.03. Спарта Прага – Ливерпуль 1:5 (ЛЕ)

02.03. Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

28.02. Ливерпуль – Саутгемптон 3:0 (Кубок Англии)

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

17.12.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

05.03.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)

22.08.2022. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

19.04.2022. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

24.10.2021. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:5 (АПЛ)

Турнирный путь команд в Кубке Англии

Третий раунд

Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2

Арсенал – Ливерпуль 0:2

Четвертый раунд

Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4

Ливерпуль – Норвич 5:2

1/8 финала

Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:1

Ливерпуль – Саутгемптон 3:0

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

Несмотря на проблемы "мерсисайдцев", они сильнее практически всех (за исключением единиц) команд в Англии. А от коллективов с еще большими проблемами с составом – таких как МЮ – то и на голову более мощные. В четверг подопечные Клоппа провели прекрасную фитнес-тренировку со "Спартой". Сегодня будет возможность закрепить это путевкой в полуфинал Кубка Англии. Прогноз: Победа “Ливерпуля” в основное время.