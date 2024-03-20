Челси продлит контракт со своим звездным хавбеком лишь при одном условии

"Челси" пытается договориться о новом контракте с полузащитником Конором Галлахером.

По информации издания TEAMtalk, переговоры зашли в тупик. Лондонский клуб сообщил Галлахеру, что он должен значительно снизить свои требования к заработной плате, иначе он будет продан летом.

Конор в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.