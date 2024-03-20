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Челси продлит контракт со своим звездным хавбеком лишь при одном условии
Синие пытаются договориться с игроком о продлении договора
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" пытается договориться о новом контракте с полузащитником Конором Галлахером.
По информации издания TEAMtalk, переговоры зашли в тупик. Лондонский клуб сообщил Галлахеру, что он должен значительно снизить свои требования к заработной плате, иначе он будет продан летом.
Конор в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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