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Челси продлит контракт со своим звездным хавбеком лишь при одном условии

Англия
Обновлено

Синие пытаются договориться с игроком о продлении договора

Челси продлит контракт со своим звездным хавбеком лишь при одном условии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" пытается договориться о новом контракте с полузащитником Конором Галлахером.

По информации издания TEAMtalk, переговоры зашли в тупик. Лондонский клуб сообщил Галлахеру, что он должен значительно снизить свои требования к заработной плате, иначе он будет продан летом.

Конор в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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