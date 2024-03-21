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Ливерпуль не хочет продавать своего вингера, которым интересуется ПСЖ
Луис останется в Ливерпуле
Getty Images / Global Images Ukraine
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" заинтересовался вингером "Ливерпуля" Луисом Диасом.
По информации Фабрицио Романо, "красные" не ведут никаких переговоров с французским клубом относительно трансфера игрока. "Ливерпуль" в ближайшее время не планирует продавать Диаса.
Луис в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
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