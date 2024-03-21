Ливерпуль не хочет продавать своего вингера, которым интересуется ПСЖ

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" заинтересовался вингером "Ливерпуля" Луисом Диасом.

По информации Фабрицио Романо, "красные" не ведут никаких переговоров с французским клубом относительно трансфера игрока. "Ливерпуль" в ближайшее время не планирует продавать Диаса.

Луис в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.